نشوى مصطفى تروي معاناتها مع كورونا: “ألم رهيب”

متابعة بتجـــــــــــرد: صدمت الفنانة نشوى مصطفى أمس (الثلاثاء) جمهورها، بعدما اعلنت خبراً صادماً لهم عبر صفحتها على “فيسبوك”، بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: “ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسة طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خالو بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب .. ادعولي”.

وكان عدد من النجوم قد أعلنوا مؤخراً إصابتهم بكورونا وتعافيهم منه، وهو ما أشاع القلق في الوسط الفني الفترة الماضية.

يشار إلى أن آخر عمل لنشوى مصطفى كان اشتراكها في مسرحية “عطل فني” بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.

وكانت نشوى مصطفى قد خاضت الفترة الماضية تجربة تقديم الرامج حيث عرض لها مؤخراً برنامج “أمي ولا مراتي” على dmc.