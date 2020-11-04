الهيبة الرد.. "الكبير" يهدد حياة مصففي الشعر في الوطن العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "وسع للكبير" جملة هنأت بها الإعلامية وفاء الكيلاني زوجها الفنان تيم الحسن، قبل ساعات من عرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة الرد".

ووجهت وفاء الكيلاني حديثها إلى زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "وسع للكبير.. الهيبة غداً.. كل التوفيق تيم حسن ولكل فريق العمل"، ليرد حسن على تغريدة وفاء الكيلاني بـ"قلب أحمر".







ومع نهاية عرض الحلقة الرابعة من المسلسل، الذي بدأ عرضه، الأحد الماضي، على منصة "شاهد" وقناة "MBC"، أصبح مصففو الشعر في الوطن العربي أمام أزمة كبيرة تهدد حياتهم، وتحديدا دخلهم من هذه المهنة.

إذ أمسى الشباب العربي في حالة إعجاب بمظهر شخصية "جبل" وتحديدا إطلاق شعره ولحيته دون تهذيب، وهو ما قد يدفع بمحبيه إلى إطلاق العنان لشعرهم ولحيتهم.





وظهر "تيم"، بمظهر مختلف عن الجزء الثالث من المسسل، وهو ما ركزت عليه بالفعل تعليقات المشاهدين، ويبدو أن بطل العمل نجخ بالفعل في إحداث بلبلة سريعة ولفت نظر المشاهدين وتحول اسمه إلى تريندنج على السويشيال ميديا مع أول دقائق عرض المسلسل.

المثير أن محبو شخصية "جبل" أعلنوها صريحة دون مواربة، وأكد بعضهم أنه لن يذهب إلى الحلاق/مصفف الشعر، مجددا، وسيترك شعره طويلا تماما كما ظهر "تيم" في المسلسل.





ويظهر تيم حسن في الجزء الرابع بشخصية مختلفة توحي بتجديد الدماء، بهدف الخروج من نمطية الأداء والإيقاع الذي اعتاده المشاهد في الأجزاء السابقة من النجم السوري، الذي يصر خلال سنوات حضوره على التجديد ولو في العمل نفسه.





وتيم الحسن، هو فنان سوري، ولد عام 1976، بمدينة طرطوس الساحلية في منطقة "الشيخ بدر"، وكان والده يعمل مدرسا للغة الألمانية، وفي عمر الـ4 سنوات انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة دمشق.





درس القانون لمدة عامين بالمراسله في لبنان، ثم تقدم للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتم رفضه في المرة الأولى، ثم تقدم مرة أخرى فتم قبوله، وكان حينها الفنان جمال سليمان رئيساً للجنة القبول، وتخرج في سنة 2001، وكان مشروع تخرجه مسرحية كلاسيك من إخراج جهاد سعد.

أول ظهور لتيم الحسن كان في مسلسل "الزير سالم" عام 2000 بدور "هجرس"، وكان هذا قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وأصبح ظاهرة في الوطن العربي.





توالت بعدها أدواره التلفزيونية والتي من أبرزها "التغريبة الفلسطينية، نزار قباني، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف"، كما شارك أيضا في عدد من الأعمال الاجتماعية أبرزها مسلسل "الانتظار".





لمع اسمه في عالم الدراما المصرية من خلال تجسيد شخصية "الملك فاروق" في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه، واشتهر بعدها في مصر وقدم عددا من الأدوار في السينما والتلفزيون.





ويرى كثير من النقاد للحركة الفنية العربية، أن شغف الجمهور بالجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" أمر طبيعي ومتوقع، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي حققته الأجزاء الـ3 السابقة، خاصة أن العمل يضم نخبة من نجوم التمثيل في مقدمتهم تيم حسن، الذي يمتلك موهبة استثنائية، ودائما ما يلفت أنظار الجمهور إليه بادئة الساحر، ويتأثر بإطلالته قطاع عريض من الشباب.

كما علقت صفحة عديلة الشهيرة على بداية عرض الجزء الـ4 من المسلسل بالقول: "أول حلقة من الجزء الرابع لمسلسل (الهيبة الرد) بتوعد بالكثير ، حبيت ربط الأحداث، ومن الواضح أن القائمين على العمل استغرقوا الوقت الكافي في الكتابة والمونتاج، وتيم حسن كالعادة مبدع، وصنع وجها جديدا لشخصية جبل، كنا رافضين فكرة الجزء الرابع لكن أتوقع أنه سيكون أفضل من الأجزاء السابقة".





من جانبه أشاد منتج العمل صادق الصباح بالبداية القوية للمسلسل، قائلا عبر حسابه على موقع "توتير": "أحيى المخرج المميز سامر البرقاوي على هذه البداية الرائعة، وعلى سلاسة الأحداث، فخور بأداء النجم تيم حسن، والنجم عادل كرم، وسيرين عبدالنور الحاضرة الغائبة في هذا الجزء".







وتسابق المتابعون على الإشادة بمستوى الحلقات الأولى ومن أبرز هذه التعليقات كان لـ"علي آرتورو"، الذي قال: "أفضل مسلسل عربي بالتاريخ الهيبة الرد رجع يا خوان".





ويشهد الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة الرد" غياب عدد من نجوم الجزء الثالث، مثل اللبنانية سيرين عبد النور، التي جسدت في الجزء الثالث شخصية الإعلامية "نور"، ويغيب أيضا الممثل السوري نجاح سفكوني خال جبل، والفنان جوزيف بو نصار الذى جسد شخصية رجل أعمال يدعى ثروت.



وكان من المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي، لكن تأجل العرض نتيجة جائحة كورونا التي غيرت الخريطة الدرامية العربية كثيرا.





المسلسل يشارك في بطولته أمام تيم حسن، ديمة قندلفت، منى واصف، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، أويس مخللاتي، نزيه يوسف، ناظم عيسى، ختام اللحام، جان دحدوح، ليلى قمري، أسعد حطاب، ولاء عزام.

ويشارك أيضا بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة، ومن تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية، وإخراج سامر البرقاوي.

وتدور أحداث الجزء الرابع بعد سنوات من محاولة اغتيال "جبل" التي نجا منها بأعجوبة، وقرّر الابتعاد تاركاً خلفه عائلة مفككة وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق.

وتسود الفوضى والتوتر مختلف أنحاء الهيبة، إثر غياب كبيرها، إلى حين دخول نمر السعيد إليها، حيث يستقبله الأهالي بالحفاوة والترحاب، وهنا، تظهر رانيا ابنة جمال، الذي تمت تصفيته بإيعاز من أبناء أخته "أم جبل"، لترسم بعودتها علامات استفهام غير واضحة.



