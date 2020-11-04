شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض الليل المحمدية فى"صحبة الهادي الأمين"بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عادل عبده رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لليوم السابع عن الموعد النهائي لعرض الليلة المحمدية " في صحبة الهادي الأمين " قائلا : ستعرض لمدة ثلاثة أيام هي 11 و12 و13 نوفمبر الجاري علي مسرح البالون ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال ، وتجري حاليا بروفاتها علي قدم وساق مع المخرج الكبير جمال عبد الحميد .



في صحبة الهادي الامين

يشارك في بطولة العرض الفنانون: سهير المرشدي، وأشرف عبدالغفور، وسميرة عبدالعزيز، وسوسن بدر، وأحمد ماهر، وطارق دسوقي، مع المنشد علي الهلباوي، والمنشد محمود التهامي، والبطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدى عمار، وائل الفشني"، مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم أستعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، ومخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، كتابة الأغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.