شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"عقلة ثبات 3 دقايق"..أسعد يتحدى رامز أمير عبر انستجرام الخليج 365..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ظهوره لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دخل الفنان رامز أمير في تحد جديد مع مقدم البرنامج، يقوم خلاله بتصوير فيديو 3 دقائق لتمرين "العقلة الثبات"، ووعد رامز جمهوره بتنفيذ ذلك ونشره على الخليج 365.

واستعرض رامز أمير مهاراته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، والتي حققت تفاعلًا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تنفيذه لجميع مشاهد الأكشن في فيلمه "حملة فرعون" بنفسه قائلا: "نفذت جميع مشاهد الأكشن في فيلم "حملة فرعون" بنفسي، وصممت جميع الحركات التي تليق على شكل جسمي، والتي أستطيع تنفيذها، وهذا بعد سنوات من ممارستي للعبتي الباركور والتايكوندو، وأريد أن أشكر "ندى السبكي" لأنها رشحتني للمشاركة في الفيلم، ودعمتني لتقديم مشاهد الأكشن، وكان لديها الرؤية لتقديم مشاهد الأكشن العالمية في مصر من خلالي".

وتحدى "أمير" جمهور اللايف، بأن يقوموا بالجري لمدة خمس دقائق طوال شهر كامل، حيث يقوموا بتصوير أنفسهم وهم يقومون بالتحدي، ويرسلوها لصفحة الخليج 365، ليتم نشرها، بعد إكمال التحدي

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.