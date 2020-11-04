كاني ويست يدلي بصوته لأول مرة بحياته في الانتخابات الأمريكية ويعطيه لنفسه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي كاني ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إدلائه بصوته لأول مرة بحياته في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا انه أدلي بصوته لنفسه، لأنه كما يؤكد أكثر شخص يثق به، وكتب ويست عبر حسابه بموقع "تويتر" :" أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما... أعطيه لنفسي".



كاني ويست

ونشر ويست تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينج ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.

وكان تحدث ويست، في مقابلة مع المذيع جو روجان، والتي فجر فيها الكثير من المفاجآت المتعلقة بعالم الموسيقى وخطته المستقبلية في أن يكون قائدا للعالم الحر، على حد وصفه.

وقال ويست في المقابلة التي استمرت ثلاث ساعات متواصلة ونقلتها صحيفة فاريتي، أن فكرته في أن يكون قائداً للعالم الحر جاءت إليه في الحمام، واصفاً عمله في صناعة الموسيقي وخطوط الأزياء بأنه "قس" ويجب معاملته كذلك، مضيفاً أن ملك البوب مايكل الجاكسون وبرنس ويروس وبراندون لي، رحلا وهم مقتولون وليس على جانب الصدفة.

كما أشار مطرب البوب في المقابلة، إلى سباقه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، كونه أحد أكبر داعمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً " أنا لست هنا لإسقاط ترامب أو بايدن، أنا هنا فقط للتعبير عن أسباب ترشحي، والتي تعود إلى كوني قائدا عظيما أستمع للجميع ومتعاطف ومؤمن بالسلام العالمي".

وعن مشواره الفني وعلاقته بصناعة الموسيقي، قال: "لست في حالة حرب مع صناعة الموسيقى، أنا فقط أقول إننا بحاجة إلى الابتكار. عندما نشرت عقدي ،كان لدي عشرة عقود ظلت تضعني في متاهة وأشياء لا نحتاجها".