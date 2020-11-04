شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج أول فيلم وثائقى يعرض بالسينمات عن الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا Altitude و Lightbox أن الفيلم الذي سيخرجه إد بيركنز ، سيكون أول فيلم وثائقي يعرض بالسينمات على الإطلاق يتم إنتاجه عن أميرة ويلز "الأميرة ديانا" ويحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لموتها المأساوي.



الاميرة ديانا

كما كشفت Altitude و Lightbox ان الفيلم من إخراج المرشح لجائزة الأوسكار إد بيركنز ، ومن المقرر إطلاقه في عام 2022 في دور السينما.

وقالت الشركتان: "بعد طرحه السينمات في جميع أنحاء العالم ، سيُعرض الفيلم الذي تم إنتاجه بالاشتراك مع HBO و Sky - على شاشة HBO وبثه على HBO Max في الولايات المتحدة ؛ وعلى Sky Documentaries في المملكة المتحدة".

وأضافتا: "ديانا هو أول فيلم وثائقي يعرض بالسينمات عن أميرة ويلز ومن المقرر افتتاحه في دور السينما في جميع أنحاء العالم في صيف عام 2022 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لوفاة ديانا المأساوية".

ظهرت ميجان ماركل في صورة رسمية جديدة مع الأمير هاري مرتدية إرثًا عائليًا كان ينتمي إلى الأميرة ديانا وبذلة من المصمم ألكسندر ماكوين نفسها التي ارتدتها في أول مناسبة مسائية ملكية.

تم إصدار الصورة الجديدة لدوق ودوقة ساسكس لتتزامن مع الأخبار عن أن الزوجين سيستضيفان نسخة خاصة من TIME100 Talks حول حالة تجربة رقمية مشتركة يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.