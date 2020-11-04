بصورة تجمعهما.. وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة وفاء عامر نجلها عمر بعيد ميلاده، الموافق اليوم.

نشرت وفاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" كل سنة و انت أطيب و أحن عمر في الدنيا الحمد لله يا رب رزقتني عبدك و يا رب أجعله محبا لك طوعا لأمرك و حافظ عليه فهو مصدر الحب و طاقة الأمل في حياتي اللهم لا تريني فيه ما يحزن قلبي يا وهاب يا كريم يا حبيبي يا الله بارك فيه، كل سنة وكل برج العقرب بخير".

وتشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.