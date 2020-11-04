6 نوفمبر.. خالد سليم يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفلًا غنائيًا، 6 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع عيد ميلاده، بمناسبة الاحتفال بمهرجان الموسيقي العربية الـ29 في دار الأوبرا المصرية.

نشر "سليم" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :" يوم عيد ميلادي السنة دي مختلف.. سعيد جداً إني هبقى مع الجمهور بغني و بنحتفل بمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرون في دار الأوبرا المصرية، مستنيكم كلكم".

وانطلق مهرجان الموسيقى العربية، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه في الهواء الطلق، على خشبة مسرح النافورة، الذي شيدته دار الأوبرا حديثًا، بعدما خرج المسرح الكبير من الخدمة خشية انتشار جائحة فيروس كورونا، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًّا وموسيقيًّا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية؛ هي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.