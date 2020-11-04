25 معلومة عن محمد حماقي.. من "كورال" في أغاني هنيدي لأفضل مطرب عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل المطرب محمد حماقي، أحد أبرز النجوم على الساحة الغنائية العربية، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ45، إذ أنه من مواليد محافظة القاهرة في 4 نوفمبر عام 1975.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد حماقي:-

- اسمه الحقيقي محمد إبراهيم محمد الحماقي.

- كان والده مهندسا كهربائيا مارس عمله في مصر ولندن والسعودية، رغم ذلك لعب دورا أساسيا في مسيرة حماقي الغنائية الاحترافية.

- موهبة حماقي الغنائية ظهرت مبكرا في طفولته، إذ اعتاد الغناء في احتفالات وأعياد مدرسته.

- بعدما انتهى من دراسته الثانوية، التحق بجامعة حلوان ليدرس بكلية التربية الفنية.

- حصل على شهادة بالموسيقى العربية وتخرج في أكاديمية القاهرة للفنون.

- اكتشف حماقي الموزع والملحن طارق مدكور، إذ يقول الأول إن علاقته بالأخير هي "علاقة تلميذ بأستاذ".

- انطلاقة حماقي كانت من خلال أغنية "الحلو يحب الحنية" من ألبوم "لقاء النجوم 3" إنتاج شركة سونار، وجمعه الألبوم مع النجوم: محمد منير وحميد الشاعري وحنان ونور العربي وعلاء عبد الخالق عام 1997.

- عقب ذلك، شارك حماقي في المزيد من الأغاني المنفردة، ومنها الغناء لفيروز من توزيع حميد الشاعري رائعتها "سألتك حبيبي" من ألبوم "بحبك يا فيروز".

- شارك أيضا في تلك الفترة في "الكورال" وراء الفنان محمد هنيدي في أغنيات فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 1998 و"همام في أمستردام" 1999، وكذلك في أغنية "آه يا واد يا إسكندراني" للفنان مصطفى قمر.

- كان لمشاركته في "أوبريت القدس لنا" عام 2000 دورا هاما في تقديمه للجمهور العربي كمطرب صاعد.

- أهلّته تلك التجارب لإصدار ألبومه الغنائي الأول "خلينا نعيش" عام 2003 من توزيع طارق مدكور الذي قدّمه للمنتج نصيف قزمان صاحب شركة "صوت الدلتا"، وضم الألبوم 10 أغاني، وهي: "خلينا نعيش، ليه لأ، اوعد قلبي، اديني بدوب، بتبعد ليه، أول ليلة، ياللي غايب، مقدرش أنساك، بتضحك، آن الأوان".

- خلافات حدثت بينه وبين مكتشفه طارق مدكور حدثت بعد ذلك عطلت طرح ألبومه الثاني والذي ظهر للنور بعد ثلاث سنوات دون وجود مكتشفه، وحمل اسم "خلص الكلام"، ونجح الألبوم في أن يكون الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط عام 2006، وصوّر منه كفيديو كليب أغنية "أحلى حاجة فيكي".

- في عام 2006 أيضا قدّم أغنية "واحدة واحدة" ضمن فيلم "جعلتني مجرما" وحققت نجاحا كبيرا.

- كذلك في نفس العام، أطلق حماقي أغنية منفردة بعنوان "يا أنا يا أنت" تصدرت الألبوم المنوع "دلتا هيتس" والذي ضم أغاني للعديد من المطربين الجدد، وطرحها كفيديو كليب أخرجته كارولين لبكي، وعاد فيها للتعاون مع طارق مدكور.

- عقب ذلك توالت نجاحات حماقي، وطرح في عام 2007 ألبوم "بحبك كل يوم أكتر"، وصوّر فيديو كليب حاملا لاسم الألبوم في دبي، وضم الألبوم أغنية واحدة يرافقها عدة توزيعها مختلفة لها.

- في عام 2008، قدّم أحد أنجح ألبوماته "ناويها"، وضم أغاني منها: "هنا جنبي، هانت، أنا لو أذيته، مش معقول، حبيبي لو زعلان، أكتر من الدنيا" وغيرها.

- قدّم حماقي في هذا الألبوم واحدة من أهم أغانيه طوال مشواره وهي "وافتكرت" التي صوّرها كفيديو كليب في رومانيا، وبلغ نجاحها تقديمها بالتركية للفنان مصطفى صندل.

- في 2010 قدّم حماقي ألبوم "حاجة مش طبيعية" والذي حصد عنه جائزة MTV كأفضل مطرب عربي في هذا العام، وضم الألبوم 11 أغنية وهي: "في حضن عينيك، متعقد ، حاجة مش طبيعية، كان مالي، مش سهل، لسه بتخاف، لو دعيالي، دنيتي اتغيرت، إحساس فظيع، بتداري، قول واتكلم"، وهو آخر ألبوماته مع "صوت الدلتا".

- وفي العام 2011، تعرض حماقي لأزمة صحية أجرى على إثرها جراحة لتركيب دعامات في القلب.

- بدأ التعاون مع شركة "نجوم ريكوردز" منذ عام 2012 بداية من ألبوم "من قلبي بغني"، ومن أغانيه في هذا الألبوم: "حاجة مستخبية، اعرفه، نفسي أبقى جنبه، وادي حالي معاك، ندمان، جرى إيه" وغيرها، وتم تحويل 6 أغنيات من الألبوم إلى إصدارات أخرى بلغات مختلفة.

- وفي 2015 قدّم ألبوم "عمره ما يغيب"، ومن أغانيه في هذا الألبوم: "ياللي زعلان، مايني، كانت هناك، كان وكان، بعدنا ليه، أنا سرها" وغيرها، وصوّر منه أغنية "ما بلاش" التي حققت نجاحا كبيرا.

- في عام 2019 قدّم ألبوم "كل يوم من ده" والذي حقق ما يزيد عن نصف مليار مشاهدة في نحو عام من طرحه، وتضمن الألبوم 20 أغنية، ومنها: "ليلى، عيونه سهرانة، يا غربة، البداية، يا ستار، راسمك في خيالي" وغيرها.

- شارك حماقي كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice عبر قناة MBC في موسمي 2018 و2019، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أيضا في برنامج The Voice Kids بداية العام 2020.

- حصل محمد حماقي على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ومن أهمها: الأسطوانة البلاتينية من EMI عن ألبومه "خلص الكلام" والذي حقق أعلى إيرادات في الشرق الأوسط لعام 2006، جائزة أفضل مطرب من مهرجان MEMA عام 2015، جائزة الباما العالمية كأفضل مطرب في الشرق الأوسط لعام 2016، وأفضل ألبوم غنائي من الدير جيست عن ألبومه "كل يوم من ده" في العام 2019، وغيرها.

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- محمد حماقي متزوج من نهلة الحاجري بتاريخ 7 ديسمبر عام 2011، وانفصل عنها في عام 2014 واستمر الانفصال حتى عام 2016، وعاد الزوجان لبعضهما، وقدّم لها كليب أغنية "ما بلاش"، ورزقا بمولودتهما الأولى "فاطمة" في يونيو 2017.