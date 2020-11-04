صور.. شاروخان يحتفل بعيد ميلاده من أمام برج خليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل نجم بوليود شاروخان بعيد ميلاده الـ 55، من أمام برج خليفة بُدبي، وحرص على التقاط الصور بجوار البرج الشهير الذي أُضيئ بصوره كتهنئة له.

وعلق "خان"، على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم، لقد قام صديقي محمد العبار بوضع صورتي على أكبر شاشة حتى قبل عرض فيلمي التالي، شكرًا وأحبكم جميعًا، أعجب أطفالي بشدة وأنا أحببته".

النجم الهندي شاروخان من مواليد 2 نوفمبر 1965، ويعد واحدًا من أغنى الممثلين في العالم، بدأ خان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها Fauji، وDariya Dil وIdiot، لكنه عرف طريق الشهرة من خلال مشاركته في فيلم ديوانا سنة 1992 والذي حقق به نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا ومنحه جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد، لتتوالى نجاحاته منذ ذلك الحين، في العديد من الأفلام التي اكتسبت شهرةً عالمية ومحلية.