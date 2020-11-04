تراند اليوم : درة ترد ببيان ناري بعد اتهامها بسرقة زوجها من زوجته الأولى: ارحموني

عبرت الفنانة التونسية درة عن انزعاجها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد وقبولها أن تصبح زوجة ثانية.

وقالت درة في بيان عبر فيس بوك حذفته بعد نشره: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتيالخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها.

وأضافت: دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي.

