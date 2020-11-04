أبطال أوروبا..الريال يحافظ على حظوظه والسيتي يقترب من ثمن النهائي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

حافظ فريق ريال مدريد على حظوظه في المنافسة على التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأخرج ريال مدريد نفسه من مأزق حقيقي بدوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه فوز عصيب على ضيفه إنتر ميلانو الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وأنقذ هدف متأخر من البرازيلي رودريغو “الملكي” من تعادل مخيب، ليقوده للانتصار بنتيجة 3-2 على إنتر ميلانو العنيد مساء الثلاثاء.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ريال مدريد، الفائز بالبطولة الأوروبية 13مرة وهو رقم قياسي، 4 نقاط متساويا مع شاختار دونيتسك الأوركراني، وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا مونشنغلادباخ الألماني المتصدر، فيما يتقدم بنقطتين على إنتر متذيل الترتيب.

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في ثمن النهائي بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 3-صفر في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهو الفوز الثالث تواليا لسيتي وبه رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط امام بورتو البرتغالي الفائز بدوره على مرسيليا 3-صفر، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند ثلاث نقاط، وظل رصيد مرسيليا بلا نقاط بعد تعرضه للخسارة الثالثة.

وتلقى سيتي أربعة أهداف فقط في مبارياته التسع الأخيرة (في جميع المسابقات) التي تلت خسارته أمام ليستر سيتي 2-5 في الدوري المحلي، حافظ في ست منها على نظافة شباكه.