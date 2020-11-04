تراند اليوم : علامات الكبر تظهر على الفنان عمرو دياب في احدث ظهور له – شاهد

نشرت الراقصة جوهرة، على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صورة جديدة برفقة الفنان عمرو دياب، حرصت فيها على إخفاء وجه شخص كان معهما في الصورة؛ ما تسبب في إثارة التساؤلات لدى المتابعين عن هذا الشخص.

ولقيت الصورة، ردة فعل واسعة من متابعيها على فيسبوك، حيث علق المتابعون على سبب إخفاء وجه الشخص الثالث في الصورة

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي تعاون فيها مع المغنية اليونانية “إيريني بابادوبلو”، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.