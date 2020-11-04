تراند اليوم : لاميتا فرنجية حامل في التاسع ولابسه مايوه بكيني – إتفرج

منذ اليوم الأول لحملها وتحرص اللبنانية لاميتا فرنجية على استعراض رشاقتها وتطور هذا الحمل مع جمهورها كل فترة.

وعبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram نشرت لاميتا صور جديدة لها وهي تستعرض حملها متردية المايوه تستمتع بأجواء البحر.

وعلقت لاميتا على الصور كاتبة:”السعادة هي الغني الجديد، السلام الداخلي هو النجاح الجديد، كن شعاع الشمس لكل من تقابله”.

يذكر أن لاميتا فرنجية احتفلت بزفافها في نهاية عام 2014 من رجل لبناني، في حفل سري بعيدا عن أعين الإعلام، لتكشف في وقت لاحق عن صور زفافها.

ورُزقت لاميتا فرنجية في شهر أغسطس 2015 بطفلها الأول، الذي أطلقت عليه اسم “جستن”.

واشتهرت لاميتا فرنجية منذ مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان في عام 2005، وكانت أول بطولة سينمائية لها أمام الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، وشاركت بعدها في عدد من الأفلام مثل “محترم إلا ربع”، و”365 يوم سعادة”، و”أنا بضيع يا وديع”، وفي مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع النجم محمد هنيدي.