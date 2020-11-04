نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتطلب الدعاء من جمهورها: "ألم رهيب"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19".

وكتبت نشوى، عبر حسابها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل".

نشوى مصطفى

وأضافت:"لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي".

وكانت الفنانة المصرية نشوى مصطفى قد عبرت عن سعادتها بالتقائها بعدد من زملائهان بعد فترة طويلة من عدم التقائهم.

نشوى قالت أنها شعرت بقلق شديد عندما وجدت الرجال وقد تغير لون شعرهم إلى اللون الأبيض، حيث قالت: "اتخضيت لما لاقيت زمايلي الولاد كلهم شعرهم بقى أبيض".

الفنانة المصرية قالت: "اتضايقت انهم مش بيصبوغوه علشان كده هم هيفقسونا.. الناس هتعرف سننا الحقيقي إننا عدينا الخمسين".