بعضهم اقترع للمرة الأولى.. مشاهير أدلوا بأصواتهم “لأجل أميركا”

متابعة بتجـــــــــــرد: نجوم هوليوود هم أكثر المواطنين الأميركيين صخباً بتأكيدهم أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت الذي كان البعض منفتحاً بشأن المرشح الذي يؤيدونه، كشف آخرون أنّهم يدلون أصواتهم للمرة الأولى هذا العام.

أبرز المشاهير الذين أدّوا واجبهم المدني أدناه:

كريسي تيغن وجون ليجند

أطلّت مساء الإثنين كريسي تيغن للمرّة الأولى منذ أن فقدت جنينها جاك، وحضرت تجمعًا رئاسيًا في فيلادلفيا، معبّرة عن دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن. استقلّت عارضة الأزياء المسرح مع زوجها جون ليجند وطفليهما لتقديم أداء عاطفي.

سيلينا غوميز

أعلنت المغنية الشابة سيلينا غوميز أنها ستصوّت للمرة الأولى خلال الانتخابات الرئاسية، إلاّ أنها لم تكشف عن المرشّح الذي تؤيّده، على عكس العديد من النجوم في هوليوود، مضيفة أنها “لم تشعر أبداً أن صوتها مهم في الماضي”، لكن تغيرت وجهة نظرها هذا العام: “كل صوت مهم”.

50 سنت

نشر مغني الراب صورة في حسابه عبر “إنستغرام” لخطة بايدن الضريبية معلّقاً: “صوّتوا لـ ترامب. على الرغم من أنّه لا يحبّ ذوي البشرة السمراء، إلّا أنّه من الجنون إضافة الضرائب إلى نسبة 62%”.

لايدي غاغا

أعربت المغنية العالمية #لايدي_غاغا عن تأييدها للمرشح الديمقراطي ونشرت صوراً معه، وحضرت تجمّعاً انتخابياً أقيم في فيلادلفيا.

ريان رينولدز وبلايك لايفلي

وُلد الممثل ريان رينولدز ونشأ في فانكوفر بكندا، لكنه كشف عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي أنه صوّت للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأكد الممثل أنه صوّت باكراً، وذلك في صورةٍ نشرها إلى جانب زوجته الممثلة بلايك لايفلي.

وتمنى رينولدز في عام 2016 لو كان بإمكانه التصويت آنذاك وحصل النجم على الجنسية المزدوجة منذ ذلك الحين.

سنوب دوغ

أعلن مغني الراب سنوب دوغ في حزيران عن نيته التصويت للمرة الأولى هذا العام. وتحدث مغني الراب الذي تعرض لإدانات بالسلاح والمخدرات عن أيام دراسته الثانوية، على رغم زعمه أنه تم محو سجله: “تعرضت لغسيل دماغ لسنوات عدّة، إذ اعتقدت أنّ من لديه سجلًا إجراميًا لا يمكنه التصويت”.

وأوضح سنوب، الذي عرف بانتقاده الصريح والعلني للرئيس ترامب، أن قراره نابع من رغبته في إحداث تغيير، مضيفًا: “لا ينفع الكلام من دون الفعل”.

جيجي حديد

نشرت عارضة الأزياء جيجي حديد صورة لها في حسابها عبر “إنستغرام” ظهرت فيها بقميص كتب عليه: “صوّت”. بينما شجعت متابعيها على القيام بذلك، معلّقةً: “لقد صوّتُّ الأسبوع الماضي، وطفلتي بجواري، لـ أميركا التي أريد أن تراها. قمت بالتصويت ليس فقط لمصلحتنا، بل للأميركيين الأقل امتيازًا، آملةً في تحقيق دولة موحّدة ومتعاطفة للحصول على قائد عطوف”.

وشاركت حديد أيضاً صوراً أخرى بما في ذلك خريطة توضح تواريخ التصويت المبكرة في جميع أنحاء البلاد.

بيونسه

اكتفت النجمة بيونسيه بنشر مقطع فيديو في حسابها عبر “إنستغرام”، مرتديةً كمامة كتب عليها: “صوّتوا لبايدن”، داعيةً أهالي تكساس لتأدية واجبهم المدني.

كايتي بيري وأورلاندو بلوم

حثّت المغنيّة العالميّة كايتي_بيري وخطيبها الممثل البريطاني أورلاندو_بلوم (الذي لم ينل الجنسيّة الأميركية بعد) متابعيهما عبر موقع “إنستغرام” على التصويت، من خلال غناء لحن لطيف أثناء الاستمتاع بالقهوة الصباحيّة، نال إعجاب الكثيرين.