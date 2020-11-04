هاني شاكر يحيي مهرجان الموسيقى العربية.. “انتظروا حفل أمير الغناء”

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي الفنان المصري هاني شاكر يوم غد الخميس حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة المكشوف، والذي تم تصميمه على الطراز العربي، وذلك لأول مرة في تاريخ افتتاح المهرجان، الذي كان يقام دائمًا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وسيقدّم هاني شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالأغاني الكلاسيكية الناجحة والتي ينتظرها الجمهور في مختلف حفلاته الغنائية.

وتوجّه هاني شاكر إلى الجمهور من خلال صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بالقول: “انتظروا حفل امير الغناء العربي هاني شاكر يوم الخميس المقبل الموافق 5 نوڤمبر علي مسرح النافوره”.

نفيد بالذكر أن هاني شاكر يشارك في لجنة حكام الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب زملائه الفنانين نجوى كرم، ملحم زين وسميرة سعيد.

وأحيا نقيب الموسيقيين المصريين حفلاً “أون لاين” منذ قرابة الشهرين لصالح منصة “شاهد” الإلكترونية.

وطرح شاكر أخيراً أغنيته “هتعدي” التي بعث من خلالها الأمل لكل الجمهور بالوطن العربي في زمن كورونا، وأن الأزمة ستنتهي قريباً.