على وقع الزفة اللبنانية.. نجوى كرم تصل إلى دبي استعدادًا لحفلها المنتظر

متابعة بتجــــــــــــرد: وصلت النجمة اللبنانية نجوى كرم الى دبي بعد ظهر أمس الثلاثاء وذلك استعدادًا لإحياء أول حفل لها بعد التوقف القسري الذي فرضته جائحة كورونا.

وحظيت نجوى كرم بإستقبال ضخم فور وصولها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ستقيم حفلها هذا الخميس 5 نوفمبر، وكان في إنتظارها في باحة الفندق، فرقة موسيقية إستقبلتها بالزفة والأغاني والترحيب والورود.

ونشرت نجوى عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فصوّر لهذا الإستقبال، عبّرت من خلاله عن سعادتها، كما توجّهت بالشكر للمنظّمين والقائمين على الحفل قائلة: “شو حلو هالإستقبال، هيك عوّدتنا “Moments Events” دايما بملقاها، ونحنا تعوّدنا نكون عم نغنّي بظلّ جوانحها بكلّ الأوقات الحلوة”.

كما تلقّت نجوى كرم أيضًا باقة ورود من المدير التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، السيد سالم الهندي، الذي رحّب بوجودها في الإمارات، ووجّهت له نجوى الشكر قائلة: “ما بيفوتك شي من اللّياقة يا أبو فواز، الله يطوّل بعمرك يارب”.

جديرٌ بالذكر أنّ حفل نجوى كرم سيقام هذا الخميس بالهواء الطلق في منتجع الحبتور غراند في دبي.