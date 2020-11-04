أول فيديو لميريام فارس مع مولودها الثاني.."دايف" ابن الرجل "الغامض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس أول مشاهد فيديو جمعتها مع مولودها الجديد "دايف" عبر حسابها على موقع "أنستقرام".

و"دايف" يعتبر ابنها الثاني من زوجها "الغامض"، الذي لم تكشف عن هويته بعد.

وشاركت المغنية اللبنانية متابعيها أول فيديو يجمعها مع ابنها الجديد، مع كلمات قالت فيها: "أعيش أجمل أيام حياتي".

ويظهر في الفيديو ميريام فارس وبين يدها مولودها الجديد، حيث تقوم بمعانقته وتقبيله على خده.





وعلقت على الفيديو، قائلة: “صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمر عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

يذكر أن الابن الأول لميريام فارس اسمه "جايدن"، وبعد ولادة نجاها الثاني "دايف"، أصبح لديها الآن صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن في الكشف عن هويته.

