فيديو.. ميريام فارس رفقة مولودها الجديد: بعيش أفضل أيام في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تحمل مولودها الثاني "ديف". وظهرت "ميريام"، في الفيديو وهي تحتضن طفلها الصغير وعلقت: "أعيش أفضل أيام في حياتي". ورُزقت ميريام فارس بمولودها الحديث "ديف"، منذ أيام، ليكون الطفل الثاني لها بعد "جايدن".

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