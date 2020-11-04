ابن أصالة يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاصة به.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر خالد الذهبي ابن الفنانة السورية أصالة صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي خضع له مؤخرًا.

وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، نشر "خالد" صورة من نتيجة التحليل التي جاءت سلبية للفيروس أي إنه غير مُصاب به وعلق عليها قائلًا: "شكرًا يارب".

من ناحية أخرى، طرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.