نور تنشر صورًا من كواليس "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية نور صورتين من كواليس مسلسل "جمال الحريم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نور على الصور: "من كواليس مسلسل جمال الحريم، قريبًا". مسلسل "جمال حريم" انطلق تصويره مؤخرا، وهو من تأليف سوسن عامر، ويشارك في بطولته نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، ومن إخراج منال الصيفي.

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