صور.. سهر الصايغ تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية.

وظهرت "سهر"، في الصور بإطلالة هادئة واعتمدت على مكياج "سموكي" غير كثيرًا في ملامحها.

وشاركت سهر الصايغ مؤخرًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وخطفت الانظار بإطلالتها البسيطة

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال سهر الصايغ مشاركتها في مسلسل "النهاية"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.

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