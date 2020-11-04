محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة التي انتهت منذ أيام، في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

وعن رد فعل أبنائها إسماعيل وليلى بعد إعلان خطبتها على سالم هيكل، قالت بشرى في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أبنائها يحبونه لأنه صديق طفولتها مؤكدة إنهم ليسوا مدركين الآن لطبيعة الأمر: "ولادي صغيرين مش فاهمين قوي، بس هما بيحبوه لأنه صديق الطفولة بتاعتي، هما عارفينه من زمان وأولاده وأولادي صحاب وبيلعبوا مع بعض عشان السن واحد".

وعن حقيقة فرق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بستة أعوام، نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الفنية.

وشهدت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حضورا مكثفا من الفنانين في مصر والوطن العربي، ومن الجوائز التي منحها مهرجان الجونة، جائزة "سينما من أجل الإنسانية" لفيلم "200 متر" الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، وجائزة أفضل فيلم آسيوي لفيلم "احتضار"، أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب الفنان الفلسطيني علي سليمان، وأفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. بشرى تكشف عن فارق السن بينها وبين خطيبها ورد فعل أبنائها بعد إعلان ارتباطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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