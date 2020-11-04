توم هاردي يلتحق بالجيش الأمريكي في فيتنام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الإنجليزي توم هاردي مشاركته بدور البطولة في فيلم جديد بعنوان: The Things They Carried "الأشياء التي حملوها".

فيلم "الأشاء التي حملوها" مقتبس عن مجموعة قصص قصيرة للروائي الأمريكي تيم أوبراين، وتدور أحداثه حول فصيلة من الجنود الأمريكيين الذين يتقاتلون على الأرض في حرب فيتنام، واستمد رواياته من تجاربه كجندي أمريكي.

ويشارك "هاردي" البطولة، النجوم: تاي شيرايدان وبيت ديفيدسون وبيل ساسجارد، والمخرج آشتون ساندرز.





ويجمع الفيلم بين عدة قصص قصيرة، منها شاب من شركة ألفا، ومجموعة جنود أرسلوا للحرب في فيتنام، يتنقلون من بلدة إلى بلدة ويختبرون ويلات الحرب.

ويقوم المرشح للأوسكار، سكوت بي سميث بكتابة السيناريو، ويشارك توم هاردي في إنتاج الفيلم بجانب دين بيكر.