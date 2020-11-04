"ذا سيمبسونز" يدعو لعدم التصويت لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشتهر صناع مسلسل The Simpsons "ذا سيمبسونز" بقدرتهم الفائقة على توقع أحداث ضخمة في العالم، من انتخاب ترامب وحتى حادثة 9/11.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، توقع "ذا سيمبسونز" مسار الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2020، في حالة امتنع الشعب الأمريكي عن التصويت.

ومنح صناع "ذا سيمبسونز" الجمهور توقعًا وتحذيرًا جديدًا في حلقة Treehouse Of Horror، في حالة إعادة ترشيح دونالد ترامب لفترة ثانية، ملمحا إلى أن الأمور ستسوء للغاية وبسرعة شديدة.

وتظهر شخصية "هومر" في الحلقة، مستعدًا للذهاب للتصويت، بعد تشجيع زوجته مارج له لأن صوته لم يكن يومًا أهم من الوقت الراهن، ولكن "هومر" يتردد فيمن يمنح صوته، فيمر شريط من القرارات والتصريحات التي قام بها الرئيس أمامه يذكره بعدم انتخابه مجددًا.





ويتضح في نهاية الحلقة، أن ما يحدث هو مجرد حلم، وأن "هومر" لم يصوت على الإطلاق، ليستيقظ في الصباح ويجلس فوق سطح منزله، بعد أن تسبب امتناعه عن التصويت في نهاية العالم.

"ذا سيمبسونز" مسلسل سيت-كوم كوميدي ساخر، صدر عام 1998، ومستمر بنجاح ساحق حتى الآن، بعد طرح 32 موسم.