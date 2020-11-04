هل تنتهي مسيرة جوني ديب بعد خسارة قضية طلاقه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت المحكمة العليا في لندن، الاثنين الماضي، حكمًا برفض القضية المرفوعة من جوني ديب ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت الصحيفة نشرت عام 2018 مقالًا بعنوان: wife beater- ضارب زوجته، ليرفع "ديب" قضية ضد زوجته الممثلة آمبر هيرد، والصحيفة، لترويج الأكاذيب، واصفًا زوجته بالمستغلة.

واستندت القاضية نيكول في حكمها إلى تضرر مسيرة آمبر المهنية بعد القضية، إذ تعرضت لتنمر إلكتروني، ودشن معجبي "ديب" حملات ممنهجة ضدها لمنعها من المشاركة في أي أفلام مستقبلية.





ووفقًا لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلاندية، لن تنتهي مشاكل آمبر الفنية رغم انتهاء قضية انفصالها عن جوني ديب، والدليل هو تصدر هاشتاج العدالة من أجل جوني ديب #JusticeForJohnnyDepp، لتريند تويتر العالمي يوم النطق بالحكم.

وفور نطق الحكم، أعلن محامو "ديب" أن الممثل ينوي استئناف القضية والتقدم بأكثر من طعن، على أن يتم النطق بالحكم في مايو/أيار 2021، وهو ما يعني أن الستار لم يسدل بعد.

وذكر الموقع، أن السؤال الأهم حاليًا هو هل تتلطخ سمعة جوني ديب المهنية بعد انتهاء أشهر قضية طلاق في القرن، وكشف كثير من التفاصيل غير المستحبة عن الزوجين، واعتراف "ديب" ذاته بتعاطيه مواد مخدرة خلال زواجه؟





وأضاف: "قد يستمد محامو ديب الإلهام من قضية العنف المنزلي ضد ميل جيبسون عام 2011، والتي خسرها الأخير، ورغم ذلك استمرت مسيرته الفنية متألقة".

واستدرك: "لكن الأمور لن تسير بهذه السلاسة؛ ففهي عصر ما بعد حركة (مي تو)، بات من الصعب التسامح مع قضايا العنف والاعتداء الجسدي، بدليل خسارة كيفن سبيسي سمعته كنجم سينمائي مخضرم، وفشله في اقتناص أي دور منذ اتهامه بالتحرش والاعتداء الجسدي بأكثر من ممثل زميل".

وخلال هذه الفترة، تم وقف الموسم الأخير من مسلسل House of Cads "هاوس أوف كاردز" لحين إعادة كتابته، وإزاحة شخصية "سبيسي" من العمل رغم لعبه دور البطولة.





وأشار الموقع، إلا أن حالة جوني ديب أسوأ من كيفن سبيسي، إذ لم يكن الأول منشغلًا سينمائيًا في الآونة الخيرة، كما أن آخر أعماله السينمائية منيت بفشل ذريع في دور العرض، منها: Lone Ranger "لونج رانجر".

فشل أعمال "ديب" الأخيرة، قد يمثل مؤشرًا على انتهاء أيام شهرته السينمائية، فالجمهور لم يعد مولعًا بشخصياته القوطية المظلمة، التي كانت سر شهرته قديمًا.

وأكد الموقع، أن الفاصل سيكون فيلم Minamata "ميناماتا"، والذي يشارك فيه جوني ديب بدور البطولة، ومن المتوقع طرحه 12 فبراير/شباط المقبل.

وينتظر "ديب" أيضًا استكمال تصوير فيلم Fantastic Beasts "وحوش مذهلة" بعد توقف التصوير عدة شهور، إثر ظهور فيروس كورنا (كوفيد-19).

وخَلُص الموقع، إلى أن انتعاش مسيرة "ديب" مجددًا لن يكون أمرًا سهلًا؛ فشهرة قضية انفصاله ستجعله تحت الرادار لفترة طويلة.