شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد عادل يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أحمد عادل لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية "الجو جميل"، خاصة بعد الإشادة بها من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، خاصة بعدما غناها الهضبة أيضًا فى حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وأضاف عادل: "بدأنا فى العمل على هذه الأغنية أنا وصديقى الملحن محمد يحيى والشاعر محمد القاياتى، واشتغلنا عليها ولم يكن فى خيالنا أنها تكون لـ عمرو دياب إلى أنني فوجئت بمكالمة هاتفية من الملحن محمد يحيى بيقولى إن عمرو دياب عجبته الأغنية ومزيكتها، وهو هيدخل معانا على الكونفرس وفوجئت بصوت عمرو دياب بيقولى أزيك يا أحمد وبيقولى يلا نشتغل على الأغنية والكلام دة كان قبل أسبوع واحد فقط من طرح الأغنية.

وبدأنا فى تنفيذها مع العالمى أمير محروس إلى أن فوجئت مثل باقى الناس ببرومو الأغنية، وكنت لا أعرف موعد طرحها.

وعن تعاونه مع الهضبة لأول مرة، قال عادل: "بالتأكيد التعاون مع عمرو دياب إضافة كبيرة الحمد لله وتارجت كنت أبحث عنه فى تاريخى الموسيقى.

ومن أشهر الأغاني التى قام بتوزيعها أحمد عادل "تسلم الأيادى" و"الناس الراقية" و"بعيش"، وغيرها من الأغاني التى حققت نجاحا مدويا مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.