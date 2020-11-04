شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور فى معسكر مغلق بسبب حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج أحمد حسن ساعات تصوير حكاية "ريع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، للانتهاء، منه قبل موعد عرضه حيث يقوم بمونتاج الحلقات أولا بأول لتسليمها لشبكة قنوات "DMC"، ويواصل فريق العمل التصوير يوميًا في العديد من الديكورات.

وتناقش ريهام عبد الغفور دور معاناة المرأة المطلقة في المتجمع المصرى، بعد طلاقها، وتواجه العديد من الأزمات ما بين بيتها وعملها وتكشفها حلقات المسلسل.

ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم، منهم أنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، والحكاية من تأليف أمين جمال.

وتعد حكاية "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل إلا أنا، الذي عُرض منه 5 حكايات حتى الآن، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"مل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، بينما تحمل الحكاية السادسة "اسم لازم أعيش"، وهي بطولة جميلة عوض.