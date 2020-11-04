* ظاهرة جديدة وسط الأميركيين، جعلتهم يتذكرون ظاهرة اختفت تقريبا قبل نصف قرن. وحتى في ذلك الوقت، كانت ظاهرة منتشرة وسط الشباب، وقرب المدن الجامعية

* نعت صحيفة «نيويورك بوست» قاعات السينما، وقالت إن الأميركيين اتجهوا نحو سينما «درايف إن» (سينما العراء)

واشنطن:في الأسبوع الماضي، أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، السماح لقاعات السينما بإعادة نشاطاتها، بعد إغلاق استمر ستة شهور تقريبا. لكنه اشترط أن لا يجلس في كل قاعة أكثر من 50 شخصا، أو نسبة 25 في المائة من المقاعد. واشترط، أيضا، إعادة النظر كل أسبوع، اعتمادًا على انتشار، أو عدم انتشار، فيروس كورونا.

في نفس الوقت، نعت صحيفة «نيويورك بوست» قاعات السينما، وقالت إن الأميركيين اتجهوا نحو سينما «درايف إن» (سينما العراء).

هذه ظاهرة جديدة وسط الاميركيين، جعلتهم يتذكرون ظاهرة اختفت تقريبا قبل نصف قرن. وحتى في ذلك الوقت، كانت ظاهرة منتشرة وسط الشباب، وقرب المدن الجامعية.



هذه 3 آراء لخبراء في هذا الموضوع



1. إيوجين هرنانديز، مدير مؤسسة «فيلم فيستيفال» (مهرجان الأفلام) في نيويورك: «صار غير العادي عاديا»

2. ردها بلانك، مخرجة سينمائية، وآخر أفلامها «صورة عمرها 40 عاما»: «صار الترفيه السينمائي غريبا»

3. ستيفن زايتسشيك، محرر تجارة الترفيه في صحيفة «واشنطن بوست»: «مستقبل قاتم»





إيوجين هرناندير: «صار غير العادي عادياً»



صار واضحاً أن مشاهدة الأفلام من داخل سيارات لها حسنتان:

الأولى، صارت بديلا عن الشيء الحقيقي، تجمع الأصدقاء، أو العائلات، وترفه عنهم، وتخرجهم من «الاعتقالات» في المنازل.

الثانية، شجعت شركات عرض الأفلام على الابتكار، والإبداع، وتحقيق إيرادات مالية، إذن ليست كثيرة، لكنها أفضل من لا شيء...

لكن، يوجد تناقض بين العام والخاص: بدلا من فردية مشاهدة فيلم في تليفون أو كمبيوتر، بعيدا عن الناس، ظهرت فردية مشاهدة فيلم في سيارة، بعيدا عن بقية السيارات.

ربما كلمة «مجتمعية» ليست مناسبة لتجمع في موقف سيارات. لكن، بالمقارنة مع مشاهدة فيلم بالانحناء نحو تليفون أو كومبيوتر، صار التجمع وكأنه سوقا شعبية...

أقدم الشكر إلى شركات «سينما العراء» بسبب ما حققت لنا في «مهرجان أفلام نيويورك 2020» (يعقد كل سنة).

أولا، أنقذته بعد أن فقدنا الأمل في تحقيقه هذا العام.

ثانيا: أضافت إليه مجموعة من المشاهدين لم تكن تشارك فيه كثيرا. ويمكن وصفها بأنها «عائلات تقليدية»...

تعاقدنا مع شركة «روف توب» (أسطح المنازل) لوضع شاشات في كثير من الساحات الفارغة. ونجحنا في إعادة النظر فيما تعودنا عليه. من المفارقات، صرنا نعرض أفلاما في مواقف سيارات قاعات سينما مغلقة.

هكذا صار «الأبنورمال نورمال» (صار غير العادي عاديا). وربما نحن في بداية مستقبل من نوع جديد.







رداها بلانك: «لن نراكم قريبا»



في الأسبوع الماضي، وقفت أمام مجموعة كبيرة من مشاهدي الأفلام لأقدم لهم فيلمى الجديد: «صورة عمرها 40 عاما»، حسب برنامج مسبق، تعرض شركة «نيتفليكس» التلفزيونية الفيلم، وافتتح عرض الفيلم أمام تجمع جماهيري.

فعلا، تحدثت أمام تجمع جماهيري. كالعادة، رحبت بهم، وشكرتهم على الحضور، ووعدتهم بفيلم جديد سيرفه عنهم ترفيها حقيقيا. ثم قلت عبارة تقليدية: «سأقابلكم بعد نهاية عرض الفيلم».

لكنى، سريعا، استدركت، وقلت: «لن يحدث هذا هنا»، وضحكت.

كان التجمع الجماهيري في موقف سيارات. كل سيارة فيها أصدقاء، أو أفراد عائلة. ولم يكن ممكنا أن أقابل أي واحد منهم وجها لوجه، ونشرب الأنخاب، ونحتفل، كما كان يحدث عندما أقدم كل فيلم جديد في قاعة سينما...

في تلك الليلة، في ساحة في حي كوينز، في نيويورك، أصابني شعور غريب. كنت أريد أن أشارك الجمهور فرحة فيلمي الجديد، لكن جاءت المشاركة غريبة. وغمرني إحساس بأن صناعة السينما، كما نعرفها، تواجه خطرا محدقا.

لكني حاولت إسعاد الجمهور. قلت لهم: «أشكركم على تحدي هذا الطقس الرديء». وردوا بأن ضغطوا على كلاكسات سياراتهم. فامتلأ المكان كله بما يشبه نهيق السيارات. ثم دعوتهم لفتح راديوهات سياراتهم، والنظر إلى موجة «إف إم»، حيث يذاع الحوار، بينما هم يتابعون المناظر على الشاشة العملاقة في نهاية موقف السيارات.



ستيفن زايتشيك: «مستقبل قاتم»



مع فيروس كورونا، يبدو مستقبل الترفيه الفني في الولايات المتحدة قاتمًا. سينمائيا، لن تنتج أكثر الاستوديوهات أفلاما حتى العام المقبل. ومسرحيا، شارع «برودواي» (شارع المسارح في نيويورك) سيظل مغلقا حتى إشعار آخر...

رغم ذلك، أثبتت التجمعات في السيارات لمشاهدة أفلام في العراء أنه، مع قليل من البراعة والإبداع، يقدر كثير من الأميركيين على مغادرة منازلهم لمشاهدة أفلام سينمائية.

لهذا، إذا كان حب السيارات حباً أميركياً مستأصلا، لا بأس، لنشاهد الأفلام من داخل سياراتنا، بعد أن تعودنا على أن نأكل ونشرب، ونتحدث بالتليفون، من داخل سياراتنا.

يبدو أن الجمهور يرحب بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، احتشد سكان نيويورك في مواقف سيارات، وساحات خالية، في كوينز، وبروكلين، وبرونكس.

شاهدت في نيويورك، على عشب أخضر على طريق «غراند سنترال»، أشخاصا ينصبون شاشة عملاقة. ومع غروب الشمس، كانت السيارات قد رصت، صفا بعد صف، 50 سيارة تقريبا.

كانت هناك كتيبة من العمال الملثمين، بعضهم يحمل عصى تتوهج ألوانا برتقالية، يفحصون التذاكر، وينقلون طلبات ساندويتشات ومشروبات.

عادةً، داخل قاعات السينما، قد ينتظر الناس 45 دقيقة إذا كان المكان مزدحما. رغم ألم الانتظار، يتبادلون أحاديث عابرة، وقد يؤسسون صداقات. لكن، ليس هنا.







