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شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر بجوار سيارة فارهة وطائرة خاصة في كواليس تصوير مسلسل لؤلؤ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مي عمر، عن جانب من شخصيتها التي ستجسدها في مسلسلها القادم لؤلؤ، ونشر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صور جديدة لها من وراء كواليس تصوير مسلسلها القادم حيث ظهرت وهي في كامل أناقتها بجوار سيارة فارهة وطائرة خاصة.
وسرعان ما حصدت عمر، على عدد كبير من التعليقات على الصور التي نشرتها، حيث جاءت غالبيتها لتهنئتها بمسلسلها الجديد الذي سيشاركها فيه المطرب محمد الشرنوبي.
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دورمطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.
آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
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