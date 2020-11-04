شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Honest Thief يحقق 17 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والأكشن Honest Thief في شباك التذاكر حول العالم أكثر من 17 مليون دولار، وذلك بعد أن عرض في 2502 صالة عرض، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

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وكان حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن أنه سيتم السماح بفتح دور العرض السينمائية في ولاية نيويورك، ولكن بعيداً عن المدينة اعتباراً من 23 أكتوبر، وقال كومو إن دور السينما غيرالموجودة في المدينة يمكن أن تفتح بسعة 25 ٪ بحد أقصى 50 شخصا، مشيرا ألي انه لن يُسمح إلا للمقاطعات التي لديها معدل إصابات متوسط بـ COVID-19 أي أقل من 2٪ على مدار 14 يوما ولا يُسمح لأي مناطق بها عدد إصابات كبير بفتح مسارحها.