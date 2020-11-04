شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى ألين تخطف الأنظار بصحبة زوجها ديفيد هاربور في نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية ليلي ألين الأنظار بصحبة زوجها ديفيد هاربور خلال تجولهما في مدينة نيويورك الأمريكية بعد لم شملهما بعد 45 يومًا من البعد بسبب انشغالهما في أعمالهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وواصلت الفنانة العالمية ليلي ألين وزوجها ديفيد هاربور الاستمتاع بالوقت بعد لم شملهما في الوقت الذي ينشغل فيه الزوجين بأعمالهما، حيث شوهدا الإثنين في نزهة بمنطقة سوهو بمدينة نيويورك يوم الاثنين.



ليلي ألين تخطف الأنظار بصحبة زوجها ديفيد هاربور

وارتدى ديفيد هاربور معطفا داكن اللون مع بنطلون جينز وقبعة، كما حرص على ارتداء كمامة بيضاء لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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في الوقت ذاته، ارتدت الفنانة ليلي ألين بنطلون جينز أزرق ومعطف فضفاض وحذاء رياضي وحقيبة جلدية، كما حرصت على ارتداء الكمامة للوقاية من جائحة كوفيد 19 التي تجتاح العديد من دول العالم.



ليلي ألين وزوجها ديفيد هاربور

ومنذ نحو شهرين، تزوج بطل المسلسل الشهير Stranger Things، الممثل ديفيد هاربر من النجمة العالمية ليلي ألين، حيث عقد قرانهما في لاس فيجاس، وشارك الزوجان وقتها صور لهما على حساباتهما الشخصية بموقع الصور إنستجرام.