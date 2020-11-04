شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تطالب الأمريكان بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية بعد مشاركتها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ريتا ويلسون، زوجة الممثل العالمي توم هانكس، على المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية الامريكية، والتي تشهد منافسة شرسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونشرت ويلسون، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تضع شارة التصويت في الانتخابات، لمطالبة متابعيها بالمشاركة في التصويت من أجل اختيار رئيس للولايات المتحدة الامريكية.



ريتا ويلسون

وحسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصويت فى الانتخابات الأمريكية على حساب المرشح الديمقراطى جو بايدن، في ولايتى ألاباما، وكارولاينا الشمالية.

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وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستم