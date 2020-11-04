شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير وفاء عامر وحجاج عبد العظيم ومنة فضالى فى مسلسل "هى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "هى" للمخرج محمد النقلى تصوير أحداث العمل بإحدى الفيلات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وانطلق التصوير منذ أيام قليلة، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم وفاء عامر وحجاج عبد العظيم ومنة فضالى وألفت عمر وحسناء سيف الدين والراقصة دينا.

مسلسل "هى" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، وهو من بطولة وفاء عامر، وحجاج عبد العظيم، وأيتن عامر، ودينا، وألفت عمر، ومنة فضالى، وحسنى شتا، وأحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

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يذكر أن وفاء عامر قدمت الحكاية الأولى من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "بنات موسى" وتم عرضها على شاشة dmc، وشارك فى بطولتها صبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى تأليف أمين جمال ومحمد محرز .