شريف رمزي يغني "لقيت الطبطبة" في حفل زفاف درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف رمزي مقطع فيديو وصور من حفل زفاف الفنانة درة، على المهندس هاني سعد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمزي" في الفيديو وهو يغني أغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

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وعلق شريف رمزي على الفيديو: "في معلومة مهمة حابب أقولها، ناس قليلة قوي اللي عارفين إني خلاص ها حترف الغناء".

كما التقط شريف رمزي صورًا مع العروسين، وصورة أخرى مع الفنان خالد الصاوي، بشرى، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري.