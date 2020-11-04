رأي مفاجئ لريهام سعيد في زواج درة وهاني سعد: "الدنيا دوارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، يوم الاثنين في مدينة الجونة.

وكتب هاني أبو النجا خبير التغذية والسمنة عن زواج درة وهاني سعد، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. من الآخر كده ألف مبروك لـ درة وهاني".

فيما ردت "ريهام" على ما كتبه "هاني" كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

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وفرضت درة، خلال الفترة الماضية حالة من السرية على خبر زفافها الذي انتشر قبل أيام ونفته آنذاك، قبل أن تفاجئ الجميع بعقد قرانها وإقامة حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد يوم الاثنين.

دُرة هي فنانة تونسية، من مواليد 13 يناير 1980، حاصلة على ليسانس الحقوق ثم ماجستير في العلوم السياسية، وبدأ مشوارها الفني في مصر عام 2007 بعدما نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" للنجم الراحل خالد صالح، ولمع اسمها في غضون سنوات قليلة أصبحت نجمة مشهورة، وآخر أعمالها الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" 2020.