مصطفى خاطر والفيشاوي يلتقطان صورة كوميدية مع أحمد شيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان مصطفى خاطر صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد شيبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق: "شيبة يا عيني جاي مطبق، بس أنا وفيشا معندناش رحمة، فيلم ثانية واحدة". فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد شيبة، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

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