ترامب يقلص "حفل الانتخابات".. ويشترط "فحص كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد حضور حفل ليلة الانتخابات، الذي من المقرر إقامته في البيت الأبيض الليلة، من ٤٠٠ إلى ٢٥٠ شخصا.

وقال مصدر لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.إنه سيتم إلزام كافة الحضور بإجراء فحص سريع لفيروس كورونا قبل الدخول، كما سيتم وضع سوار في أياديهم يشير إلى أنهم قد أجروا الفحص.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية عن ترامب قوله إنه "ربما يخاطب الأمة في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء".

وأضاف ترامب: "لدينا خططًا لليلة كبيرة، سنقضي ليلة كبيرة للغاية"، وختم بالقول: "ربما نراكم لاحقًا".

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وكان ترامب في الأصل يرغب في إقامة حفل في فندق "ترامب الدولي" الذي يقع على بُعد عدة مبانٍ من البيت الأبيض، ولكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت الجمعة أنه قد تم إلغاءها.

وعندما سُئل ترامب عن سبب الإلغاء، أشار إلى عمدة العاصمة موريل باوزر، قائلاً إن "قيود فيروس كورونا قد أعاقت إقامة الحفل".

وفي الوقت نفسه، تم إنشاء منصة خارج مركز تشيز في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث سيخاطب المرشح الديمقراطي جو بايدن الأمة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، بحسب ما صرحت به حملته.