شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الرحمن يقترب من نهاية "موسى" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المؤلف ناصر عبد الرحمن على الإنتهاء من كتابة مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به فى سباق دراما رمضان المقبل، كما انتهى مخرج العمل محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير، وتجرى الشركة المنتجة حالياً وهى سينرجى إبرام باقى التعاقدات.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارى التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

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ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .

يذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.