شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل يتحدى فيروس كورونا ويواصل تصوير الجزء الثانى من The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي هنري كافيل، مغادرة يوركشاير في إنجلترا، قبل الغلق الكلي للمدينة يوم الخميس المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مجدداً لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانتقال للجنوب لمواصلة تصوير الموسم الثاني من مسلسله The Witcher.

وشارك كافيل متابعيه وجمهوره، بصورة له اثناء مغادرته لمحل اقامته في مدينة يوركشاير، والانقال الى الجنوب برفقه كلبه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن مواصلة تصوير الموسم الجديد داخل إحدى الاستوديوهات وتحدي الفيروس القاتل الذي غلق معظم المدن.

وعلى جانب آخر، فجّر النجم العالمي جايسون موموا مفاجأة كبرى منذ عدة أيام، بعد تلميحه لخوض محادثات مع القائمين على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher لتجسيد دور البطولة في المسلسل الجديد المقرر عرضه والمشتق من نفس الأحداث قبل 1200 عام.

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ونشر موموا صاحب شخصية Aquaman الشهيرة، صورة تجمعه مع النجم العالمي هنري كافيل عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور انستجرام، للإشارة الى دخوله للمحادثات من أجل لعب الدور الجديد في السلسلة القادمة من نفس المسلسل.





وكانت شبكة نتفليكس الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداث The Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski.

ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.