شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تشارك فى الانتخابات الأمريكية بعد فوزها بقضية النزاع مع جونى ديب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آمبر هيرد، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقامة حالياً والتي تشهد صراعاً شرساً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونشرت صوراً لها بعد تصويتها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، لتلعن مشاركتها.

وظهرت هيرد في الصور التي نشرتها عبر حسابها، وهي تضع شعار التصويت على قميصها لتدعم المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة العالمية، بعد حكم القاضي أندرو نيكول ضد النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير ضد ناشر صحيفة ذا صن، والمحرر التنفيذي للصحيفة دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 يوصفه بالعنف الزوجي.

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وقال القاضي، لم ينجح المدعي في دعوى القذف "على الرغم من أنه أثبت العناصر الضرورية في قضية التشهير، إلا أن المتهمين أظهروا أن ما نشروه بالمعنى الذي تحمله الكلمات كان صحيحًا إلى حد كبير، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف".