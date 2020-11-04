شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تشارك فى الانتخابات الأمريكية بعد فوزها بقضية النزاع مع جونى ديب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آمبر هيرد، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقامة حالياً والتي تشهد صراعاً شرساً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونشرت صوراً لها بعد تصويتها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، لتلعن مشاركتها.
وظهرت هيرد في الصور التي نشرتها عبر حسابها، وهي تضع شعار التصويت على قميصها لتدعم المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد هذا هو الظهور الأول للنجمة العالمية، بعد حكم القاضي أندرو نيكول ضد النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير ضد ناشر صحيفة ذا صن، والمحرر التنفيذي للصحيفة دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 يوصفه بالعنف الزوجي.
وقال القاضي، لم ينجح المدعي في دعوى القذف "على الرغم من أنه أثبت العناصر الضرورية في قضية التشهير، إلا أن المتهمين أظهروا أن ما نشروه بالمعنى الذي تحمله الكلمات كان صحيحًا إلى حد كبير، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف".
تابع القاضي، "لقد توصلت إلى هذه الاستنتاجات بعد أن درست بالتفصيل 14 حادثًا يعتمد عليها المتهمون بالإضافة إلى الاعتبارات الشاملة التي قدمها المدعي والتي يجب أن آخذها في الاعتبار".
وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".
وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" بدايات شهرأكتوبر في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر آمبر هيرد تشارك فى الانتخابات الأمريكية بعد فوزها بقضية النزاع مع جونى ديب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.