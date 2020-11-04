كيم كاردشيان وزوجها كانى ويست يصوتان لـ"ترامب" فى الانتخابات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وزوجها المطرب العالمي كاني ويست، على التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية من أجل اختيار رئيس أمريكي جديد، حيث نشر الثنائي صوراً لهما بعد عملية التصويت التي اجروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة ليعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات.
وكان قد أعلن ويست وزوجته، عن دعمهم الكامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية التي ينافس بها بشكل قوي مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي من المقرر أن يعلنوا عن نتيجتها خلال الساعات القادمة.
وكانت قد احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية بعيد ميلاد شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، أمس الثلاثاء، حيث شاركت كيم كاردشيان جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة نادرة من دولاب الذكريات خلال مرحلة طفولة شقيقتها كيندال جينر.
وعلقت كيم كاردشيان على الصورة التي نشرتها قائلة: "طفلتي كيني.. كان عمري 16 عامًا هنا وأنت لم تبلغين حتى عام واحد. لا أصدق أنك تبلغين الآن من العمر 25 عامًا. لطالما لم أستطع الانتظار لأرى كيف ستكبرين.. أنا سعيدة جدًا بأن جميع أشقائنا وجدوا بعضهم البعض في هذه الحياة! عيد ميلاد سعيد لأروع وأجمل فتاة أعرفها".
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