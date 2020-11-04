شكرا لقرائتكم خبر عن يولاندا حديد وابنتها بيلا بعد مشاركتهما فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت عارضة الأزياء العالمية يولاندا حديد بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة بعدما حصلت على الجنسية الأمريكية، مؤخرا، حيث شاركت ابنتها عارضة الأزياء بيلا حديد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا بصحبتها بعدما أدلت بصوتها في الانتخابات.



بيلا حديد بصحبة والدتها

وقالت بيلا حديد عبر حسابها الرسمي على انستجرام :"أخذت أمي للتصويت لأول مرة اليوم! أصبحت مواطنة أمريكية مؤخرًا وفي هذا العام كانت مصممة جدًا على الخروج والتصويت. أنا فخور بها! لبس أفضل ما لدينا من البلوز ".

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بيلا حديد مع والدتها بعد المشاركة في الانتخابات

من ناحية أخرى، حث عدد من مشاهير الفن الأمريكيين، معجبيهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت الثلاثاء، لانتخاب رئيس للبلاد ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



بيلا حديد مع والدتها

وشاركت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان، جمهورها صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة :" يوم انتخاب سعيد! اخرج وصوّت إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. صوتك مهم. صوتك له قوة. كل صوت مهم"، فيما نشرت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينز مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري حثت فيه معجبيها على المشاركة في الانتخابات.

فيما نشر الممثل ديفيد شويمر صورة له عبر انستجرام موجها رسالة إلى جمهوره بشأن الانتخابات الأمريكية قائلا: "صوتت مبكرًا! انضم إلى شارك في العملية ومارس واجبك المدني، وصوّت!".