شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تغنى لسيد مكاوى وحورية حسن فى فقرتها بمهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة مي فاروق فقرتها الغنائية فى ثالث ليالى مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأت بأغنية "ريح قلبي معاك" لسيد مكاوي، وبعدها حيت الحضور وقالت: "كل سنة وأنتم طيبين، ومبسوطة بالمشاركة في المهرجان هذا العام".

ووجهت مى فاروق الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسى مديرة المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إقامة المهرجان، على الرغم من الظروف التي مرينا بها وانتشار كورونا، وبعد ذلك قدمت أغنيتها "ياشمس يامنورة غيبي" وأغنية "الشتا" وعددا من الأغاني منها "من حبي فيك يا جاري" للمطربة حورية حسن، وأغنية "مغرم" للمطرب جاد نخلة.

وكانت الفنانة كارمن سليمان تألقت فى الفقرة الأولى من بعدد من أغاني نجوم الزمن الجميل منها أغنية "على عش الحب" للمطربة شادية، وأغنية "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز و"الحب اللي كان" للمطربة ميادة الحناوي، بالإضافة إلى عدد من أغانيها ومنها "ربنا يخليك لقلبي" و"عارف حبيبي وانا شايفاك" و"لينا رقصة" التي طرحتها مؤخرًا، واختتمت بأغنية "نصرة قوية وألف سلامة".

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر. وأيضًا على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة زكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق. إلى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدى.



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