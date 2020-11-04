محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان خالد النبوي نجله زياد بعيد ميلاده الـ 12.
ونشر النبوي صورًا لنجله، وأخرى تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "12 سنة من المرح، كل سنة وإنت طيب زياد".
وعُرض للفنان خالد النبوي مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| خالد النبوي يهنئ نجله بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.