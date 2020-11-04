صور| خالد النبوي يهنئ نجله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان خالد النبوي نجله زياد بعيد ميلاده الـ 12.

ونشر النبوي صورًا لنجله، وأخرى تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "12 سنة من المرح، كل سنة وإنت طيب زياد".

وعُرض للفنان خالد النبوي مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.