بصور نادرة.. شقيق الفنان محمد حمام يكشف تاريخ مولده الحقيقي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حلت أمس الذكرى 85 لميلاد الفنان الراحل محمد حمام، إذ كشف شقيقه مصطفى حمام أن التاريخ المتداول فى مختلف المواقع ومنها ويكيبيديا عن مولده يوم 4 نوفمبر غير دقيق، مؤكدا أنه ولد يوم 3 نوفمبر، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: محمد حمام قام باكتشافه الفنان التشكيلي حسن فؤاد، صدفة في أتيليه كلية الفنون الفنون الجميلة، وقدمه للجمهور للمرة الأولى عبر برنامجه "الفن والحياة"، وذلك قبل أن يقوم الملحن محمد الموجي بتبنيه فنيا، ويقدمه عام 1968 للمشاركة باول حفل له عام 1968، وكان أول مطرب جديد تصاحبه أشهر فرقة موسيقية، وهي الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن.

ورحل حمام عن عمالمنا يوم 26 فبراير 2007، بعد صراع مع المرض، ومن أشهر أغانيه "يابيوت السويس"، "سلامات"، "جدف يا مراكبي"، "قطر السفر"، "الناس على المنارة"، و"بابلونيودا"، "غرد يا حمام، "الليلة ياسمرا"، "والله لبكرة يطلع النهار يا خال"، كما غنى الكثير من أغاني التراث ومنها "جميلة جميلة"، "يا عم يا جمال"، "صندلية"، "امبوه حبيبتي ليمونة"، تشارك فيها مع أشهر الشعراء مثل الأبنودي، صديق كفاحه والمقاومة، عبدالرحيم منتصر، مجدي بخيت، سمير عبدالباقي، ومجدى نجيب وغيرهم.

وشارك كمطرب وممثل في عدة أفلام ، منها فيلم من إنتاج تونسي فرنسي مشترك بعنوان "سفراء"، وسجل بصوته أغنيته الشهيرة "بابلو نيرودا"، والتي حققت نجاح كبير ، وفيلم "ظلال على الجانب الآخر" للمخرج الفلسطينى غالب شعث، وفيلم "الرحيل لا" وهو فيلم كويتي - مصري - سوداني، للمخرج ماجد عبدالله، كما قدم "سهرة نوبية" تلفزيونية من إخراج الفنانة مجيدة نجم، وكان أول من غنى في تترات المسلسلات الإذاعية، مثل "الأم" و"شفيقة ومتولى"، والمسلسل الدرامي "الرحلة".