هادي الباجوري يقتحم حوار ياسمين رئيس مع mbc على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يواصل صناع فيلم "قمر 14" تصوير مشاهد العمل في الفترة الحالية، سعيا للانتهاء منه قريبا لطرحه في دور العرض مطلع العام 2021.

وقالت الفنانة ياسمين رئيس، في تصريحات لبرنامج "mbc trending" المذاع عبر قناة mbc4، إنها تقدم دور فتاة تُدعى "أمينة" في العمل، لافتة إلى أن "قمر 14" يتحدث عن الحب في حياتنا، وعلاقة القمر بالتغيرات التي تحدث في حياة البشر.

وبينما تتحدث ياسمين رئيس عن تفضليها الأعمال التي تتناول قصص الحب الحقيقية والخيالية؛ اقتحم زوجها مخرج العمل هادي الباجوري الحوار على الهواء، وأعربت عن اندهاشها قائلةً: "نعم يعني!"، ودخل الثنائي في وصلة ضحك اختتمتها قائلةً: "نسيت أنا كنت بقول إيه".

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وأضافت عن العمل مع زوجها: "إحنا فاهمين بعض جدا، أنا بحب أشتغل معاه، برتاح جدا معاه، ويا ريت كل شغلي يبقى معاه".

فيما أعرب الباجوري عن سعادته بالعمل مع زوجته، قائلا: "أنا بحب دايما أشتغل مع ياسمين رئيس لأن هي بتريحني في حاجات وفاهمة الشخصيات اللي أنا بحاول أقدمها، وكمان هي ممثلة شاطرة وتتقمص أدوارها كويس وبصدقها".

ويتضمن الفيلم 12 قصة منفصلة متداخلة بهدف واحد، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي.

"قمر 14" بطولة النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد مالك، بيومي فؤاد، أحمد بدير، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، محمد جمعة، محمد علاء، وسلوى محمد علي وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي.