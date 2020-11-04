ويزو بشعر كيرلي وشمس بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق أمام شاطئ البحر.

بسنت صيام

نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإحدى الدول الأوربية.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير من الجونة.

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ريم سامي

نشرت الفنانة الشابة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

مايا دياب

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة شلبي

نشرت الفنانة منة شلبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان لامع، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض "أوف شولدر".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن ، الشهيرة بـ"ويزو" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي قصير.