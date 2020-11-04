"دقي يا مزيكا".. نجوم الفن في كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، اليوم الثلاثاء، فيديو كليب "دقي يا مزيكا" الاغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عبد الرحمن رشدي، والكليب من إخراج مريم الباجوري، وشارك العديد من المشاهير ونجوم الفن، في مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه المهندس سميح ساويرس، يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، إنجي المقدم، بشرى، ريا أبي راشد، جمال سليمان، تارا عماد، أروى جودة، محمد فراج، ليلى علوي وغيرهم.

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وتقول كلمات أغنية "دقي يا مزيكا": "دقي يا مزيكا وأنا معاكي، في ناس سهرانة وسمعاكي، خدينا للسينما ونسينا، خلينا نتوه كده جواكي، خلي الفن يرقق حالنا، دي وعود بتعود تاني عشنا، في حاجات حصلت مش بإدينا، بكره هتتصلح بالمغنا، مش قادر استنى خلاص لما ارجع والاقيني وسط اللمة، الشامي على المغربي يتجمع، واللي اطفى يرجع يتلمع، مش جايز الأفلام دي وجودها، بيجيب العشاق على طيفها، مين فينا كان مشتاق مرة، ماشفش حبيبة في حواديتها".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة 23 أكتوبر، وانتهت يوم 31 من الشهر نفسه، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من نجوم مصر والوطن العربي والعالم.